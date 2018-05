Auf der Suche nach Wildschweinen stranden Asterix und Obelix in Baienfurt

Alljährlich zur fünften Jahreszeit verwandelt sich die Gemeinde Baienfurt in eine Narrenhochburg. Nicht nur Fasnetsfans erinnern sich gerne an das Waldbad, das mit seinen rauschenden Festen Baienfurt seinerzeit zum Attribut „Klein-Paris“ verholfen hat. Beim Zunft- und Bürgerball bekam dieses Attribut neuen Glanz, als Asterix und Obelix aus Gallien aufbrachen, um nach Wildschweinen zu suchen, und mitten in Oberschwaben gelandet sind.

Irgendwo mussten die beiden falsch abgebogen sein, denn anstatt in Paris strandeten sie in „Klein-Paris“. Doch bevor das kommunale Geschehen humorvoll in das Geschehen auf der Bühne Eingang fand, begrüßte Zunftmeister Thomas Kohler die kommunale Prominenz, die neue Partyband „Albsound“, den Jugendfanfarenzug „Löwen“ und die Lumpenkapelle „Räuberbande“. Zurück zu Asterix und Obelix.

Als das letzte gallische Wildschwein vertilgt war, machten sich die zwei auf die Suche nach neuen Nahrungsquellen und kamen mit ihrem Boot über die Schussen nach Baienfurt. Dort erlebten sie die schier unbegrenzten Möglichkeiten und unverwechselbaren Persönlichkeiten in „Klein-Paris“. Ebendiese Persönlichkeiten saßen im Publikum und erkannten sich wieder auf der Bühne – als da waren: der Bürgermeister, der sich das Stadtrecht wünscht, aber nicht Fußball spielen kann; die Chorleiterin, die für die Kirchenmusik lebt und kreativ-musikalische Ideen beim flotten Spazierengehen mit ihrem Enkel entwickelt, während ihr Mann sich als Thermomix in der Küche verwirklicht; der Halbtagsschreibtischtäter im Hauptamt, der inzwischen ganz weg ist; und nicht zuletzt die energische SPD–Fraktionschefin mit ihren Projekten und Ideen, die deutlich fordert und kritisch nachfragt.

Bei ihrer Führung durch die Gemeinde erlebten die beiden gallischen Helden den neuen Kreisverkehr in der Niederbieger Straße, die Einkaufsmöglichkeiten im Dorf und das von „Wildschweinen“ heimgesuchte Hauptspielfeld beim irgendwann neuen Sportheim. Sie besichtigten den Neubau in der Römerstraße, in dem dank Fußbodenheizung Gäste aus fernen Ländern barfuß laufen können.

Fluglotsen für Helikopter-Mamis

Sie trafen den Schulleiter und erfuhren viel über das Konzept der „Eltern-sorglos-Schule“ mit Parkplatzlotsen und vielleicht auch bald Fluglotsen, damit die Helikopter-Mamis ungefährdet ihre Kinder zur Schule bringen können. Die Gallier staunten über die Automatenvielfalt, wie beispielsweise die Bücherkiste in der Ortsmitte, den Verkaufsautomaten beim Schreibwaren Schneider, den Fleischautomaten bei der Metzgerei (trotz Wildschweinplage ohne Wildschweinfleisch) und den Beleuchtungsautomaten für den Heimweg.

All diese Fakten reichten leider nicht, um die Stadtwürde zugesprochen zu bekommen. Schließlich brauchte es die Zuwanderung der restlichen hungrigen Gallier, die die Wildschweinplage auf ihre Weise erledigen und den Zauber des sagenumwobenen Waldbades, das als Vier-Sterne-Wellness-Oase wieder auferstehen wird, um den kommunalen Aufstieg zu erreichen. Mit Musik, Tanz und einer gehörigen Portion Augenzwinkern ist es der Narrenzunft wieder gelungen, einen lustigen Abend zu gestalten. (ymo)