Auch für Baienfurt gibt’s einen neuen Mietpreisspiegel

Gerrit Breunig ist sich sicher: Er möchte seiner Freundin Sandra Jegler einen Heiratsantrag machen –etwas ganz Besonderes sollte es sein. Und das hat geklappt. Der 39-Jährige hat am Samstagvormittag mit einem Flashmob auf dem Ravensburger Marienplatz um die Hand seiner Freundin angehalten.

In diesem Moment war ich so nervös wie noch nie zuvor in meinem Leben.

Gerrit Breunig

Während des Wochenmarkts ist in der Ravensburger Altstadt am vergangenen Samstag einiges los.