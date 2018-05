Antonia Galbusera ist württembergische Meisterin

Bei den württembergischen Einzelmeisterschaften der Jugend im Sportkegeln hat Antonia Galbusera vom KSV Baienfurt in der Klasse U18 ihr ganzes Können gezeigt und die Meisterschaft errungen.

Als Fünftplatzierte hatte sie sich bei den Bezirksmeisterschaften in zwei Durchgängen mit insgesamt 988 Holz für diese Meisterschaft qualifiziert. In einem starken Starterfeld zeigte sie im Vorlauf in Bad Wurzach ihre ganze Klasse, die sie sich in der Jugendabteilung des Kegelsportvereins Baienfurt angeeignet hatte. Mit hervorragenden 568 Holz bei 120 Wurf verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung erheblich und belegte mit knappem Abstand auf die beiden Führenden den dritten Platz.

Beim Endlauf der besten zwölf Keglerinnen vom Vortag, der in Hattenburg ausgetragen wurde, konnte Galbusera die Spitzenergebnisse nicht wiederholen. Aber mit einer konstanten Leistung von 519 Holz und wiederum dem dritten Platz in der Tageswertung konnte Galbusera die beiden Führenden hinter sich lassen. Mit dem fantastischen Gesamtergebnis von 1087 Holz wurde sie mit einem Vorsprung von 14 Holz Württembergische Meisterin.

Dadurch ist Antonia Galbusera bei den deutschen Meisterschaften am 20. und 21. Mai in München startberechtigt, bei denen sie den KSV Baienfurt vertritt.