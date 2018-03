Andreas Lipp ist neuer Hauptamtsleiter von Baienfurt

Andreas Lipp heißt der neue Hauptamtsleiter der Gemeinde Baienfurt. Vor wenigen Tagen hat der 45-Jährige, der in Vogt wohnt, seinen Dienst angetreten. Lipp folgt auf Christof Liebmann, der das Hauptamt 13 Jahre lang geleitet hat und Anfang des Jahres in gleicher Funktion nach Amtzell wechselte. Das Hauptamt ist unter anderem zuständig für die Kindergärten, die Schule und die Personalorganisation. Nachdem Liebmanns Frau Katja zur Bürgermeisterin in Schlier gewählt worden war, hatte dieser seine Arbeitszeit in Baienfurt um 50 Prozent gekürzt, um die beiden unmündigen Kinder besser betreuen zu können. Seit Dezember 2016 führten Andrea Blender und Liebmann gemeinsam das Hauptamt.

Andreas Lipp absolvierte beim Fernmeldeamt eine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst, bildete sich weiter und schloss in Kehl das Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst ab. Als Diplom-Verwaltungswirt (FH) arbeitete er fast 20 Jahre in verschiedenen Positionen der Stadtverwaltung Ravensburg. Gemeinsam leiten Andrea Blender und Andreas Lipp das Baienfurter Hauptamt zumindest bis zum Ende seiner Einarbeitungsphase. Lipp, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung weiter, ist auch Ansprechpartner in Sachen IT.