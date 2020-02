Andrang in der Narrennacht

Vor dem großen Umzug am Sonntag hatten die Baienfurter Narrenzunft Henkerhaus zur Narrennacht eingeladen. Schon am frühen Abend der gerade erst beginnenden Narrennacht war die Freude über ein Wiedersehen von Freunden aus anderen Narrenzünften groß , sämtliche Zelte und Gaststätten waren voll und im Narrendorf auf dem Marktplatz herrschte ausgelassene Stimmung. In der Gemeindehalle fand parallel die Radio-7-Partynacht statt. Zu später Stunde gab es auch noch ein Monsterkonzert der Lumpenkapellen und Guggenmusiken. Foto: Yvonne Giwitsch