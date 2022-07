Am Wochenende ist Markplatzfest in Baienfurt

Nach einer Corona bedingten Zwangspause findet in diesem Jahr wieder das Baienfurter Marktplatzfest statt – und zwar an diesem Wochenende. Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Juli, gibt es das gewohnte Programm. Allerdings stehen auch einige Besonderheiten auf dem Programm.

Dieses Jahr nehmen zwei Delegationen aus den Partnergemeinden Pirna/Graupa und St. Avertin am 33. Marktplatzfest teil. Diese werden ihre regionalen Spezialitäten zum Verkauf anbieten. Außerdem wird der Partnerschaftsbeirat der Gemeinde Baienfurt und die neue Arbeitsgruppe „YOUROPE – Youth for Europe“ mit einem Stand vertreten sein.

Einer der Höhepunkte des diesjährigen Marktplatzfestes ist sicherlich die Akustik-Pop-Gruppe „Trio-Cajon“ aus Frankenthal, die am Samstagabend aktuelle Songs als auch Evergreens spielen werden.

Nach dem Ökumenischer Gottesdienst am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz findet der Festakt zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Pirna/Graupa statt, umrahmt durch den Richard-Wagner-Chor aus Graupa und der Bläsergruppe des Musikvereins Baienfurt.

Das „Kinderland“, bietet den Kindern und Jugendlichen Spiel und Spaß an beiden Tagen mit Glücksrad, Schminkstand, Torwandschießen, Wasserspiele, Bastelstände, Basketballwerfen und vieles mehr. Zudem wird der große Flohmarkt in der Niederbieger Straße am Sonntag ab 11 Uhr und der Kinderflohmarkt unter der Gemeindehalle ab 12 Uhr stattfinden.

Beginnen wir das Markplatzfest mit der Sportler- und Blutspenderehrung am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Gemeindehalle.