Am Baienfurter Ortseingang entsteht ein Kreisverkehr

Baienfurt bekommt einen zweiten Kreisverkehr. Er entsteht am Eingang der Ortsdurchfahrt, von Weingarten aus gesehen, beim Vereinsheim, quasi als „Einfahrtstor“. So hat es der Gemeinderat am Dienstagabend nach ungewöhnlich kontroverser Debatte beschlossen. Der neue Kreisverkehr – geschätzte Kosten zwischen 350 000 und 450 000 Euro – dient der Erschließung des geplanten neuen Baugebiets Altdorfer Ösch. Er soll dank Überquerungshilfen (Verkehrsinseln) und Zebrastreifen Fußgängern, besonders Kindern der nahen Achtalschule, ein sicheres Passieren der Straße ermöglichen.

Bernd Zimmermann von der Ingenieurgesellschaft Zimmermann und Meixner Amtzell, wartete mit einer überraschenden Information auf: Alle befragten Experten, vom Regierungspräsidium bis zur Polizei, halten einen Kreisverkehr am Baienfurter Ortseingang für eine sicherere Variante als eine Ampelanlage, sicherer vor allem für Fußgänger und für die Achtalschüler. Im Kreisverkehr fahre man deutlich langsamer als auf freier, gerader Strecke. Und Fußgänger müssten dank der Querungshilfen, also der Verkehrsinseln zwischen den beiden Fahrspuren, jeweils nur einen Fahrstreifen überqueren. Nach Auskunft der Polizei, so Zimmermann weiter, gebe es im Bereich von Ampeln immer wieder Unfälle mit schweren Folgen, weil Fahrzeuge eine Ampel zu schnell überqueren.

Zum Kreisverkehr ausgebaut werden soll der Kreuzungsbereich Ravensburger Straße (L 314) und Friedhofstraße, wo es bisher schon eine Ampelanlage gibt. Gäbe es den Kreisverkehr nicht, müsste diese Anlage erweitert werden, was Kosten von 200 000 bis 250 000 Euro verursachte und samt Wartung wohl ebenso teuer käme wie der Kreisverkehr, stellte Verkehrsplaner Zimmermann fest. Der erste Kreisverkehr auf Baienfurter Markung wurde vor einigen Jahren an der Mochenwanger Kreuzung geschaffen.

Der geplante Aldi-Markt im Neubaugebiet Altdorfer Ösch, das im ersten Bauabschnitt 47 Wohneinheiten umfassen wird, soll mittels einer Linksabbieger-Spur von der Ortsdurchfahrt aus erschlossen werden. Auch dort, in unmittelbarer Nachbarschaft des neuen Schulzentrums, wird es möglicherweise eine Überquerungshilfe, also eine Art Verkehrsinsel, geben, speziell für Schüler.

Im Gemeinderat entstand eine für Baienfurter Verhältnisse ungewohnt kritische Debatte. Die FWV-Gemeinderätin Verena Sorg erwies sich dabei als schärfste Kritikerin des Kreisverkehres. Er sei einfach auch zu teuer und eine Ampelanlage immer noch das sicherste, vor allem für Fußgänger. „Wann fangen wir einmal an zu sparen?“, fragte Verena Sorg. Es müsse in Baienfurt ja nicht immer das Schönste und Beste sein.

Die meisten Redner(innen) plädierten indessen für den Kreisverkehr. Andrea Arnhold (CDU): „Was die Experten sagen, müssen wir akzeptieren“. Im gleichen Sinne äußerten sich unter anderen Marga Fischer und Uwe Hertrampf (beide Grüne und Unabhängige), Christof Kapler und Artur Kopka (beide CDU). Torsten Thoma (G+U) und Toni Stärk (CDU) forderten, zumindest in der Anfangsphase Schülerlotsen einzusetzen. Werner Fürst (CDU), Konrektor der Achtalschule, sagte, er befürworte zwar den Kreisverkehr, nannte aber das Thema Sicherheit (für Fußgänger) „nicht voll durchdachte“, Sicherheit biete der Kreisverkehr nur für die motorisierte Gesellschaft, eine „trügerische Sicherheit“ für Schulkinder. Fürst regte an, die Übergänge für Fußgänger weiter weg vom Kreisverkehr zu verlegen. Er jedenfalls könne der Vorplanung so nicht zustimmen.

Auf Anfrage des FWV-Sprechers Richard Birnbaum teilte die Bauamtsleiterin Anja Lenkeit mit, dass der Kreisverkehr „umlagefähig“ sei, will heißen: Ein Teil der Kosten (etwa ein Viertel) kann auf die Bauplatz-Preise aufgeschlagen werden. Michaela Padent (FEWV) sah das Ganze aber realistisch: „Schneller fahren kann man morgens (im Berufsverkehr) in Baienfurt ohnehin nicht“. Ob ein Kreisverkehr da Entlastung bringt, glaube sie nicht.

Am Ende gab’s nur vier Gegenstimmen gegen den Kreisverkehr.