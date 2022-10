Als Herbstmeister reist Baienfurt nach Hockenheim

Im letzten Kampf der Hinrunde in der 2. Bundesliga Süd treten die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag (19.30 Uhr) bei der RKG Reilingen-Hockenheim an. Klar ist schon jetzt: Baienfurt als Aufsteiger ist Herbstmeister.

Die von KG-Sportmanager Michael Merk vor Beginn der Saison als einer der Titelkandidaten eingestuften Gastgeber kamen ziemlich schleppend in die Gänge und verloren viermal in Folge. Dann gab es gegen den ebenfalls mit Meisterambitionen gestarteten VfK Schifferstadt mit 23:8 einen Befreiungsschlag. Vergangenen Samstag legten die Nordbadener nach und siegten bei der RG Kurpfälzer Löwen mit 17:13. Für Merk ein Indiz, dass die RKG mittlerweile stärker aufgestellt sein dürfte. In der Anfangsphase fehlten Reilingen-Hockenheim die türkischen Zugänge Halil Gökdeniz (57 kg) und Cemal Rüstem (61 kg), die aber möglicherweise am Samstag zum Einsatz kommen könnten.

Insofern sieht Merk den Gradmesser weniger in den Auftaktniederlagen, sondern vielmehr in den zuletzt erzielten Siegen der RKG. Die momentan schlechte Tabellenposition – Platz sechs bei 4:8 Punkten – dürfe laut Merk nicht darüber hinwegtäuschen, dass Reilingen-Hockenheim eine Aufholjagd starten wolle. Mit den beiden Zugängen sowie dem ohnehin schon starken Block im schweren Bereich (Stephan David, Joshua Morodion und Jan Fischer) sieht Merk die RKG kompakt aufgestellt.

Das Bestreben der Achringer heißt dennoch, die Siegesserie fortzusetzen. Denn schließlich ist der Aufsteiger aus Oberschwaben bislang beispiellos erfolgreich und weiter ohne Niederlage.