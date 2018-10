Alles dreht sich um den jungen Film

Die Preisverleihung des Abgedreht-Filmfestivals im Hoftheater Baienfurt gestaltete sich am Freitag als interessanter Abend. Zum 14. Mal wurden Kurzfilme von jungen Filmemachern prämiert. Dabei gab es einen Rekord zu verzeichnen: 44 Filme wurden von Filmemachern im Alter von sechs bis 24 Jahren eingereicht. Moderiert wurde die Veranstaltung, wie im letzten Jahr, von Uli Boettcher.

Zum diesjährigen Thema „Weg oder weg“ wurden 44 Kurzfilme eingereicht, von denen es 15 in die engere Auswahl schafften. Bewertet wurden die Kurzfilme von einer Jury, bestehend aus Experten im Jugend- und Filmbereich sowie den Veranstalterinnen Heidi Heist und Veronika Baum. Zusätzlich gab es eine Schülerjury, mit Schülerinnen und Schülern aus Ravensburg und Umgebung, die von den Laudatoren Tea Hochmann und Omram Bhagchandani auf der Baienfurter Bühne vertreten wurde.

Vier Filme wurden in den Kategorien „Schulpreis“ unter und über 14 und „Die Muse“ unter und über 18. ausgezeichnet. Bewertet wurden die Kurzfilme nach den Kriterien Idee und Themennähe, Dramaturgie, Bildsprache, Kameraführung sowie technische und künstlerische Gestaltung. Die Sieger erhielten jeweils 200 Euro und einen Award, der von Sascha Hartweger, einem Künstler, Designer und Grafiker aus Grünkraut, kreiert und gestiftet wurden.

Einen Heimsieg konnte eine Klasse der Achtalschule Baienfurt einfahren: Mit dem Kurzfilm „Peter Pechvogel auf dem Weg zur Schule“ holte sie sich den ersten Platz in der Kategorie Schulpreis u 14. Gewinner des Schulpreises 14+ war der Film „Nix wie weg“ von den Schülern der Schule am Wolfsbühl, SBBZ Hören und Sprache in Wilhelmsdorf. Über den Preis für die Muse u 18 freute sich Phillip Wanner mit seinem Team aus Leonberg für den Kurzfilm „Der Heimweg“. Der Streifen „Verdammt“ von Florian Stiefenhofer, Laura Stimmler, Aaron Brechnmacher und Anete Kramina siegte in der Kategorie 18+. Zusätzlich wurde an diesem Abend der Publikumsliebling gewählt. Hier gewann das Musikvideo „Weg mit dem Stress“ von Nico Wagner aus Fronreute, auch er erhielt einen Award und 100 Euro.

Das alles geschah unter den Augen von Experten: Im Publikum saßen neben den zahlreichen Familienmitgliedern und Interessierten auch die beiden Ehrengäste. Schauspieler Jonas Schütte, der seine Jugend in Ravensburg verbrachte und schon bei SOKO Leipzig mitgespielt hat, und Johannes Krug aus Weingarten. Er ist Student an der Filmakademie Baden-Württemberg und studiert dort Regie/Dokumentarfilm. Beide präsentierten an diesem Abend aktuelle Projekte und Ausschnitte aus Dreharbeiten.