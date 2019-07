Alle haben bestanden

Der erste Abgang der Gemeinschaftsschule Baienfurt hat jetzt seine Abschlussfeier gefeiert. Unter dem Motto „Ich öffne meiner Zukunft das Fenster“ feierten die Absolventen ihre Real- und Hauptschulabschlüsse mit Familien und Gästen in der Gemeindehalle, heißt es in einem Pressetext.

Das Programm bestand aus Stücken des Baienfurter Fanfarenzugs Löwen und Reden von Bürgermeister Günter A. Binder, Eltern und Vertretern der Schule. Spiele, die die Stärken der Schüler aufzeigten, und Quizze, die das Wissen der Lehrer auf die Probe stellten, waren ebenso Teil des Programms, wie die Verabschiedung und Danksagung der Klassenlehrer, die den Jahrgang sechs Jahre lang unterrichtet haben. Unter anderem wurden die vergangenen Schuljahre in kurzen Sketchen dargestellt. Dabei wurden auch die Gemeinschaft untereinander und die Individualität im Unterricht deutlich, so der Pressebericht.

Der Höhepunkt des Abends war die Zeugnisübergabe: Ausnahmslos alle Absolventen haben ihren Abschluss bestanden und sowohl bei den Hauptschülern als auch bei den Realschülern wurden Belobigungen und Preise verliehen, ebenso wie Anerkennungen für verschiedene Verdienste.

Im Laufe des Abends erzählten die Schüler, was sie nach ihrem Schulabschluss machen wollen: Für viele führt der Weg in eine Ausbildung, ein Praktikum, ein freiwilliges soziales Jahr oder in eine schulische Ausbildung. Ein paar Real- und Hauptschüler werden einen höheren Abschluss an einer weiterführenden Schule machen, um danach ein Studium aufzunehmen oder in die Berufswelt zu wechseln. Das Fördern jedes einzelnen Schülers und die erlernte Selbstständigkeit waren für die Absolventen die Startrampe in das weitere Leben und wichtige Fähigkeiten im Alltag. Das zeigte sich auch beim Planen der Abschlussfeier, denn die Dekoration, die Musik, das Essen und das Programm wurden von den Schülern organisiert.