Alina Steinacher folgt auf Andreas Ehrat

Andreas Ehrat, Baienfurter Gemeinderat der Fraktion der Grünen und Unabhängigen, ist verabschiedet worden. Er zieht nach Freiburg, um dort ein Studium zu beginnen. Seine Nachfolgerin im Baienfurter Ortsparlament ist die erst 23-jährige Alina Steinacher, ebenfalls Mitglied der Grünen und Unabhängigen. Sie ist die jüngste Gemeinderätin, die es bisher in Baienfurt gab. Ehrat gehörte dem Gemeinderat erst seit der letzten Wahl 2019 an. Er war bei seiner Wahl dessen jüngstes Mitglied.

Ehrat werde Baienfurter bleiben und irgendwann in dieses Gremium, in den Gemeinderat zurückkehren, sagte Bürgermeister Günter A.Binder, als er ihn im Gemeinderat verabschiedete. „Mit der Strömung zu schwimmen“ sei Andreas Ehrats Sache nicht gewesen, betonte der Bürgermeister. Er hob auch dessen Engagement im Musikverein und im Sport hervor. Ehrat sei eine verdiente Persönlichkeit der Gemeinde. Der Abschied falle ihm nicht leicht, entgegnete Ehrat. Baienfurt bleibe ihm Heimat, obwohl er nach Freiburg ziehe.

Alina Steinacher hat eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst absolviert, in Ludwigsburg studiert. Seit Februar dieses Jahres arbeitet sie als Ausbildungsleiterin bei der Stadt Ravensburg, wo sie rund 40 Auszubildende betreut. Sie ist in Baienfurt in mehreren Vereinen engagiert. Dem 18-köpfigen Baienfurter Gemeinderat gehören nun fünf Frauen an. Mit zwei Frauen stellt die fünfköpfige Fraktion der Grünen und Unabhängigen die meisten, die drei anderen Fraktionen haben jeweils nur ein weibliches Mitglied.