Aktuelle Corona-Lage in Baienfurt: Je ein Fall in Schule, Kindergarten und Pflegeheim

Auch Baienfurt meldet weitere Corona-Fälle. Wie Hauptamtsleiter Andreas Lipp in der Dienstags-Sitzung des Gemeinderats berichtete, wurden in der Gemeinde bisher 43 Einwohner positiv auf das Virus getestet, 27 von ihnen gelten als genesen (Stand: Dienstag, 12 Uhr). Am Montag kamen zwei neue Fälle hinzu, am Dienstag drei. Personell arbeite die Ortspolizeibehörde „am Anschlag“.

Zum Vergleich: Am 29. Oktober wurden in Baienfurt 34 Infizierte registriert, davon galten 27 als geheilt. Wie Andreas Lipp im Gemeinderat weiter sagte, infizierte sich eine Person im Pflegeheim St. Barbara, eine Erzieherin im Kindergarten Pinocchio und eine Schülerin der Achtalschule. Das Pflegeheim sei praktisch geschlossen. Niemand dürfe heraus und niemand hinein. Im Kindergarten Pinocchio sei nur eine Gruppe geschlossen. Und der Corona-Fall in der Schule betreffe zum Glück eine kleine Klasse, weshalb nur fünf direkte Nachbarn der Schülerin und diese selbst in Quarantäne kamen.

Totengedenk-Feier findet statt

„Corona macht uns sehr viel Arbeit“, schilderte Lipp die Situation in seiner Abteilung, die auch als Ortspolizeibehörde fungiert. Man müsse mit den infizierten Personen Kontakt aufnehmen, ermitteln mit wem sie in Kontakt standen. Und auch die Heimkehrer aus Krisengebieten, die sich in Quarantäne begeben müssen, machten der Ortspolizeibehörde viel Arbeit. Der Beratungsaufwand sei zudem unglaublich hoch. Andreas Lipp: „Wir sind am Anschlag“. Es könne durchaus sein, dass er demnächst um mehr Personal nachsuchen müsse.

Trotz steigener Corona-Zahlen wird die Gedenkfeier der Gemeinde am Totensonntag (22. November) auf dem Baienfurter Friedhof stattfinden. Sie beginnt um 10.45 Uhr. Bürgermeister Günter A. Binder hält eine Ansprache. Die sonst übliche Mitwirkung des Musikvereins ist coronabedingt nicht möglich, wie Binder hervorhob. Am Eingang des Friedhofes werden alle Teilnehmer registriert. Bis zu 100 Personen seien möglich.

Der Bürgermeister stellte jedoch die Frage, ob die Totengedenk-Feier überhaupt stattfinden solle. Der Gemeinderat könne das ja entscheiden. Er, Binder, plädiere aber für die Gedenkfeier, zumal sie ja auch im Freien stattfindet. Sie sei weniger gefährlich als das womöglich Aerosole im geschlossenen Räumen seien.

Zu einer Abstimmung im Gemeinderat kam es nicht, weil kein Ratsmitglied einen Antrag stellte. Also findet die Veranstaltung statt.