Aktion „Strampeln für einen guten Zweck“ fällt aus

Seit 2011 haben jährlich etwa 400 Radler an der Baienfurter Aktion „Strampeln für einen guten Zweck“ teilgenommen. Hinzu kamen Spenden von Unternehmen und Privatpersonen. Wegen der Corona-Krise mit dem damit verbundenen, derzeit bestehenden Teil-Lockdown kann die bei in Baienfurt in der Vorweihnachtszeit stattfindende Aktion in Kooperation mit Jürgen Schniepp von dem Achtal Sport & Physio nicht ausgerichtet werden, schreibt der Veranstalter. Alternativ dazu haben die Initiatoren der Spendenaktion ein Spendenkonto eingerichtet.

Jährlich erkrankt in Deutschland laut statistischen Erhebungen etwa alle 20 Minuten ein Mensch an Leukämie oder an einer verwandten Blutkrankheit. Genau dies ist für den Veranstalter der jährlich anberaumten Spinning-Aktion „Strampeln für einen guten Zweck“ der Grund, auch in Corona-Zeiten auf das Anliegen aufmerksam zu machen.

Insgesamt 87 000 Euro seien in den vergangenen neun Jahren zugunsten der José-Carreras-Leukämie-Stiftung zusammengekommen. Ergänzt sei die Spendensumme stets auch mit einer namhaften Summe von Roland Tagliaferri von der Aktion „Fußball für ein besseres Leben“ sowie aus Erlösen von Schwimmveranstaltungen der Hallenbad Genossenschaft eG Baienfurt in Kooperation mit der DLRG .

In diesem Jahr findet die 26. Auflage der José-Carreras-Gala zur bundesweiten Spendenaktion in Leipzig statt und wird am Donnerstag, 10. Dezember, um 20.15 Uhr live im Fernsehprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) übertragen, wie die Ausrichter von „Strampeln für einen guten Zweck“ abschließend mitteilen.