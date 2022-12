Adventskonzert der Kammermusikvereinigung Baienfurt

Die Kammermusikvereinigung Baienfurt lädt in diesem Jahr wieder zum traditionellen Adventskonzert am dritten Advent ein. Da die Gemeindehalle in Baienfurt für die Unterkunft ukrainischer Flüchtlinge benötigt wird, findet das Konzert in diesem Jahr in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Baienfurt statt.

Die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Ruth Badent bringen ein besonders weihnachtliches Programm mit vielen unterschiedlichen Solisten und Musikstücken von der Barockzeit bis zur Moderne zu Gehör, wie es in der Ankündigung heißt.

Es erklingt zum einen das Concerto Pastorale in F-Dur von Johann Christoph Pez für Streichorchester mit zwei solistisch besetzten Blockflöten (Ute Giese und Dietlind Zigelli) und zum anderen das bekannte Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli, das Concerto grosso op. 6 Nr. 8 für zwei Violinen (Carmen Jerg und Sophia Kibler), Cello (Mechthild Schmidt), Streichorchester und Continuo (Maria Hummel).

Der 13-jährige Lasse Weidenbach aus Weingarten, der Schüler an der Ravensburger Musikschule ist, übernimmt mit seiner Violine den Solopart des ersten Satzes von Joseph Haydns Violinkonzert in G-Dur.

Bearbeitungen bekannter Filmmusik für Streichorchester wie „Gabriels Oboe“, „I will follow him“ und weitere weihnachtliche Musikstücke sorgen für ein abwechslungsreiches gut einstündiges Programm.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ende des Konzertes wird jedoch um eine Spende zur Deckung der Unkosten gebeten.