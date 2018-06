Ackerblühstreifenprojekt soll Artenvielfalt steigern

Kräuterreiche Blühstreifen leisten einen Beitrag, die Biodiversität in der Landschaft zu erhöhen und das Landschaftsbild aufzuwerten. Sie locken Insekten – und damit auch Vögel – an, und die bunten Blumen am Wegesrand erfreuen zudem Spaziergänger. Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) hat laut einer Pressemitteilung gemeinsam mit einer Schülergruppe des Agrarwissenschaftlichen Gymnasiums der Edith-Stein-Schule und dem Kreisbauernverband Allgäu-Oberschwaben das Ackerblühstreifenprojekt „Wir machen es bunt“ ins Leben gerufen, um Landwirte bei der Schaffung dieser wertvollen Strukturen zu unterstützen.

Interessierte Landwirte wurden hinsichtlich der verschiedenen Fördermöglichkeiten und der praktischen Umsetzung beraten und konnten über den LEV vergünstigtes Saatgut beziehen. 32 landwirtschaftliche Betriebe aus 15 Gemeinden haben dieses Angebot genutzt und in den letzten Wochen das Saatgut ausgebracht. „Wir freuen uns, dass so viele Landwirte mitmachen. Das verteilte Saatgut reicht aus, um etwa 34 Hektar Blühflächen einzusäen. Jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass die Samen trotz der langen Trockenheit im April gut auflaufen“, erklärt Katrin Ehrhartsmann vom LEV. Neben ökologischen Aspekten kann die Anlage von Blühstreifen auch zu einem positiven Image des landwirtschaftlichen Betriebes beitragen, kann man weiter dem Pressetext entnehmen. Joachim Kapler, Landwirt aus Baienfurt-Köpfingen, sät bereits seit mehreren Jahren Blühstreifen an seinen Ackerrändern aus. Im Rahmen des Projekts konnten die Projektpartner noch einige Berufskollegen aus dem gesamten Kreisgebiet überzeugen, mitzumachen. Auch die Schüler, die das Projekt mit angestoßen haben, zeigen sich mit dem Zwischenergebnis zufrieden. Gemeinsam mit dem LEV und den Bauern wollen sie einige Flächen im Sommer besuchen und schauen, ob die Blühstreifen tatsächlich nicht nur schön aussehen, sondern die Artenvielfalt auf dem Feld fördern.