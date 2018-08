Achtalschule spendet für Kinder in Birma

Die Fußballweltmeisterschaft in Russland war für die deutsche Mannschaft eine Enttäuschung. Dafür gab es in Baienfurt mehrere Sieger beim Tippspiel der Achtalschule. Fast 350 Erwachsene und 222 Kinder tippten laut einer Pressemitteilung dieses Mal mit. Dabei wurden 1083 Euro eingenommen. Die Preise für die besten Fußballkenner wurden von zumeist ortsansässigen Geschäften und Firmen sowie Privatpersonen zur Verfügung gestellt.

Der laut Pressebericht wirkliche Gewinner seien allerdings die Kinder in Birma, die mit diesem Projekt unterstützt werden. Ihnen wurde der gesamte Spieleinsatz gespendet und der Dr.-Michael-&-Angela-Jacobi-Stiftung übergeben. Weitere 448 Euro sammelten die Kinder der Grundschule während des Schuljahres, in dem sie „übrige“ Cent- und Eurostücke in Spendengläser warfen. Mit dem Geld soll laut Mitteilung in Birma ein neues Schulhaus für Kinder gebaut werden, die bisher noch keinen Unterricht besuchen konnten.