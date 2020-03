Achtalschule Baienfurt ist schon am Montag zu

Nach einem bestätigten Corona-Fall hat es an der Achtalschule Baienfurt schon am Montag keinen Unterricht mehr gegeben. Das teilt die Gemeindeverwaltung Baienfurt mit. Am Wochenende gab es ein positives Testergebnis an der Schule. Deswegen ist der Zutritt zum Schulgebäude ab sofort nur noch mit Genehmigung der Schulleitung gestattet, wird auf der Internetseite der Schule verlautbart. Dort heißt es auch: „Wer unmittelbar mit einer infizierten Person Kontakt hatte, muss 14 Tage in Quarantäne! Positiv getestete Schüler oder Schülerinnen sind der Schulleitung per E-Mail zu melden!“

Landesweite werden die Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg ab Dienstag, 17. März, bis nach Ende der Osterferien geschlossen. In einem Elternbrief der Rektor Andreas Lehle auch darauf hin, dass die Schüler trotz geschlossenem Schulhaus nicht von der Unterrichtspflicht entbunden sind und selbstständig lernen müssen. Entsprechende Aufgaben bekommen die Schüler von den Lehrern.