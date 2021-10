Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein starten die Leichtathletik Kinder aus Baienfurt beim Abschlusswettkampf in Weingarten. Die Kinder U12 durften einen Vierkampf, bestehend aus Weitsprung, Hochsprung, 50 m-Sprint und Ballwurf machen. Sehr motiviert starteten Mara Tränkle, Pauline Preis, Josia Bühler und Fynn Hüttner in den ersten Mehrkampf nach langer Wettkampfpause. Mara und Pauline sprangen zuerst Weit, wobei Mara mit 3,60 m eine tolle Leistung zeigte und auch Pauline konnte mit 2,59 m sehr zufrieden sein. Bei den 50 m lief Mara die drittschnellste Zeit der gesamten Riege in 8,53s vor Pauline in 9,84s. Der Hochsprung ist immer eine etwas nervenaufreibendere Disziplin, aber beide blieben konzentriert und so sprang Pauline souverän 1,00 m und Mara 1,16 m. Zum Abschluss ging es noch zum Ballwurf, wo Pauline mit 15 m hinter Mara mit 23,50 m blieb. In der Gesamtwertung durfte sich Mara am Ende über einen tollen 4. Platz freuen und Pauline über einen guten 6. Platz.

Bei den Jungs ging es direkt mit Hochsprung los. Sowohl Josia als auch Fynn gingen konzentriert an den Start und konnten mit übersprungenen 1,08 m bzw 1,04 m voll zufrieden sein. Beim anschließenden 50 m-Sprint ging es in der gesamten Riege sehr eng her und Josia war mit 9,01s knapp vor Fynn mit 9,34s. Beim anschließenden Weitsprung gelang beiden ein guter Sprung über die 3 m und so konnten Josia mit 3,27 m und Fynn mit 3,08 m weiterhin wertvolle Punkte für die Vierkampfwertung sammeln. Beim abschließenden Ballwurf gelang Fynn der zweitweiteste Versuch der Riege mit 24,50 m vor Josia mit 23,50 m. Bei der Siegerehrung durfte sich Josia über einen tollen 4. Platz freuen und Fynn direkt dahinter über einen guten 5. Platz

Am Samstagmorgen fand das Hammerwerfen in der Kiesgrube beim Reitplatz in Baienfurt statt. Inzwischen schon traditionell am Morgen des Mehrkampfes von Weingarten haben sich einige Athleten für diese doch selten ausgeschriebene Wettkampfart in Baienfurt eingefunden. Dabei starteten aus Baienfurt Andreas und der Initiator des Hammerwerfens in Baienfurt vor vielen Jahren, Jürgen Emrich. Andreas konnte mit 22,44 m zufrieden sein und auch Jürgen der nach einer Ellenbogenverletzung 16,32 m warf.

Herzlichen Glückwunsch an alle Athleten die nun ins Wintertraining starten.