Abgedreht: Die Nominierungen stehen fest

Im Hoftheater Baienfurt werden am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr, werden die beim „Abgedreht“-Filmfestival nominierten Filme, einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und schließlich auch die Gewinner gekürt. Zu Gast ist mit Michael Dago Pfalzer ein preisgekrönter Szenenbildner, Art Director und Außenrequisiteur.

21 Filme zum Thema „Brücke“ seien laut Ankündigung von Filmemachern im Alter von sechs bis 24 Jahren eingereicht worden. Das filmische Spektrum ist breit gefächert. Vom klassischen Spielfilmformat, über Animations- und Trickfilme bis zu Musikfilme und Dokus bedienten die jungen Filmteams das komplette Genre. Kürzlich wurden die Filme von der 20-köpfigen Jury – bestehend aus Professoren der Hochschule Ravensburg-Weingarten und der DHBW, Medienpädagogen, Lehrer, Künstler, Regisseur und Schülern im Alter von zwölf bis 18 Jahren – gesichtet und die besten nominiert. Im Hoftheater in Baienfurt werden diese dem Festivalpublikum am 18. Oktober präsentiert. Dank der Unterstützung der Gemeinde Baienfurt, dem Kreisjugendring, dem Landratsamt/Jugendamt und KULTUR! vom Landkreis Ravensburg, kann der Veranstalter Muse fünf Pokale und Geldpreise in den Kategorien Schulpreis U14, Schulpreis 14+, Muse U18, Muse 18+ und den Publikumspreis vergeben. Moderator Uli Boettcher führt durch den Abend.

Der Eintritt kostet vier Euro. Kartenreservierungen sind nur per E-Mail an info@abgedreht-filmfestival.de und bis Donnerstag, 17. Oktober, 23 Uhr möglich. Abzuholen und bezahlen sind die Karten an der Abendkasse im Hoftheater Baienfurt am Freitag, 18. Oktober, bis 18.30 Uhr. Beginn ist um 19 Uhr.