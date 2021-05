80-Jähriger stürzt bei Unfall mit Motorroller

Leichte Verletzungen erlitt der 80-jährige Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11 Uhr in der Niederbieger Straße in Baienfurt.

An der Einmündung zur Waldseer Straße wollte der Senior laut Polizeibericht rechts am VW eines 68-Jährigen vorbeifahren. Weil dieser aufgrund der roten Ampel jedoch bremste, fuhr der 80-Jährige dem vorausfahrenden Auto mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf und stürzte, teilt die Polizei mit. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den betagten Mann noch an der Unfallstelle medizinisch.

Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.