Rund 5000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.15 Uhr an der Einmündung L 317, Waldweg Höhe Rößlerweiher, in Baienfurt entstanden.

Laut Polizeibericht bog ein 72-Jähriger mit seinem Auto in die L 317 ab, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 19-Jährigen und streifte dessen Seat. Der nicht mehr fahrbereite Seat wurde abgeschleppt.