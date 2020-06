650 Liter Decklack ausgelaufen

Rund 650 Liter flüssiger Decklack sind am Montagabend auf einem Lastwagenanhänger in einem Speditionsunternehmen bei Baienfurt/Niederbiegen ausgelaufen. Personen wurden keine verletzt. Das teilt Florian Bodenmüller, Fachberater Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren des Landkreises Ravensburg, mit.

Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr Baienfurt am Montag in das Industriegebiet bei Niederbiegen gerufen. Anrufer eines Speditionsunternehmens melden den Austritt einer Flüssigkeit, welche auf einem Lastwagenanhänger verladen war. Bei Ankunft der Einsatzkräfte konnte Decklack als Flüssigkeit ausgemacht werden, welche sich bereits in die Kanalisation ausgebreitet hatte. Die Maßnahmen der Feuerwehren bestand darin, die ausgetretene Flüssigkeit mit Wasser zu verdünnen. Die nicht betroffene Ladung des Anhängers wurde in Sicherheit gebracht. Neben der Feuerwehr Baienfurt mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, war auch die Feuerwehr Ravensburg Abteilung Stadt mit dem Abrollbehälter Saug sowie die Polizei an der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.