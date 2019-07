60-Jähriger schläft betrunken an roter Ampel ein

Deutlich betrunken ist ein 60-jähriger Autofahrer gewesen, der am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Niederbieger Straße in Richtung Hallenbad unterwegs war. Auf Höhe des Ortszentrums hielt er hinter anderen Fahrzeugen an, die sich von der Ampelanlage an der Kreuzung Waldseer Straße/Niederbieger Straße her zurückstauten. Als die vorausfahrenden Fahrzeuge weiterfuhren, vermochte der 60-Jährige nicht zu folgen, da er zwischenzeitlich eingeschlafen war.

Nachdem ihn andere Verkehrsteilnehmer geweckt hatten, verließ er sein Fahrzeug und setzte seinen Weg zu Fuß fort, ohne sich um sein zurückgelassenes Fahrzeug zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Weingarten konnten den Mann schließlich in einer Gaststätte aufgreifen. Ihm wurde später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.