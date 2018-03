Leichte Verletzungen erlitt ein 55-jähriger Sprinterfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 314 bei Baienfurt am Mittwoch gegen 9.30 Uhr, teilt die Polizei mit. Ein 25-Jähriger war auf der Landesstraße in Richtung Bergatreute befahren und hatte in Höhe Stöcklis zu spät bemerkt, dass der 55-Jährige nach links in Richtung Kieswerk abbiegen wollte. Beim Aufprall auf das Fahrzeug seines Vordermannes entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7000 Euro.