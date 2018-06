27-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein 27-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in der Baindter Straße versucht einer Polizeistreife zu entkommen. Laut Polizeibericht beschleunigte der 27-Jährige beim Erkennen des Streifenfahrzeugs um einer Kontrolle zu entgehen. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd. Der Mann fuhr in einen Hinterhof, hatte dort aber keine Möglichkeit weiterzufahren. Der 27-Jährige versuchte zu Fuß die Flucht zu ergreifen, hatte aber im eingezäunten Hof keine Möglichkeit zu entkommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte und unter Drogeneinwirkung stand. Fahrzeugschlüssel und Fahrzeug wurden von der Polizei beschlagnahmt. Dem Mann droht ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.