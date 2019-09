24 Azubis aus dem Kreis zählen zu den Besten

Folgende Azubis aus dem Kreis Ravensburg wurden ausgezeichnet: Simona Rist, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi GmbH & Co. KG (Isny), Loreen Fritzsche aus Ebenweiler, Verkäuferin, Andreas Leber e.K. (Altshausen), Julia Kalina, Mediengestalterin Digital und Print, Benedikt Heine GmbH & Co. KG (Wangen), Ben Langendorf, Industriekaufmann, bfw GmbH (Ravensburg), Laurenz Madlener, Industriemechaniker, Blaser Group GmbH (Isny), Patrik Steinhart aus Bad Waldsee, Automobilkaufmann, Erwin Hymer GmbH (Bad Waldsee), Marius Steinbichler aus Wolpertswende, Werkzeugmechaniker, Gebhardt GmbH (Baienfurt), Julia Minsch aus Bad Wurzach, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, HTI Zehnter KG (Bad Wurzach), Stefanie Mohr aus Wangen, Industriekauffrau, Joh. Sprinz GmbH & Co. KG ( Grünkraut), Eric Essert, Fachlagerist, Liebenau Berufsbildungswerk gGmbH ( Meckenbeuren), Julia Haggenmiller, Fachinformatikerin, Liebenau Berufsbildungswerk gGmbH (Meckenbeuren), Jessica Müller aus Leutkirch, Zerspanungsmechanikerin, LISSMAC GmbH (Bad Wurzach), Benedikt Oliver Strasser aus Kisslegg, Mechatroniker, MTU Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen), Julia Geiß aus Leutkirch, Industriemechanikerin, myonic GmbH (Leutkirch), Gino Baumann aus Ravensburg, Verkäufer, Postbank Filialvertrieb AG (Friedrichshafen), Florian Fahrendholz aus Ravensburg, Kaufmann im Einzelhandel, Ravensburger Fotoversand Bantle GmbH (Ravensburg), Marina Nusser aus Achberg, Industriekauffrau, Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH (Achberg), Isidor Grieser, Industrieelektriker, Stephanuswerk (Isny), Dominik Sonntag aus Aichstetten, Industriemechaniker, SycoTec GmbH & Co. KG (Leutkirch), Luisa Walser aus Baindt, Chemielaborantin, Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG (Ravensburg), Julia Jocham aus Wolfegg, Hotelfachfrau, Vinzenz Service GmbH (Wolfegg), Diethard Teschemacher aus Argenbühl-Eglofs, Holzmechaniker, Waldner GmbH & Co. KG (Wangen), Kilian Roth aus Kisslegg, Technischer Produktdesigner, Waldner GmbH & Co. KG (Wangen) und Steven Sahinoglu aus Ravensburg, Zerspanungsmechaniker, ZF Friedrichshafen AG (Friedrichshafen) (sz)