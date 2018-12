23 Millionen Euro Rücklagen

Die Gemeinde Baienfurt geht mit einem stattlichen Polster von rund 23 Millionen Euro ins neue Jahr. Doch wird sich das bald ändern, wenn große Projekte verwirklicht werden. Bürgermeister Günter A. Binder nannte in einem Jahresblick im Gemeinderat unter anderen den Neubau des Kindergartens Pinocchio und des Sportheims Achperle. Allein der Neubau der Gemeinschaftsschule steht im Investitionsplan mit mehr als 18 Millionen Euro zu Buche.

In 13 Gemeinderatssitzungen wurden vergangenes Jahr 145 Tagesordnungspunkte behandelt, zog der Bürgermeister Bilanz. Es sei um Themen gegangen, wie man sie nicht alle zehn Jahre habe. Binder würdigte auch den Bebauungsplan Altdorfer Ösch, den er als „optimalste Lösung“ bezeichnete. Alle Projekte stünden aber unter Finanzierungs-Vorbehalt. Die hohe Rücklage nahm der Schultes zum Anlass, allen Gewerbetreibenden und Einwohnern zu danken, die dazu beigetragen haben. Die Gemeinde gehe sehr wirtschaftlich und vernünftig mit ihrem Geld um, versicherte der Bürgermeister. Gemeinderatsbeschlüsse wurden in der Regel einstimmig gefasst. Ein besonderes Lob spendete Binder dem Bauhof, der unter Führung von Thomas Meschenmoser (eines früheren Gemeinderats) „sehr, sehr rund“ laufe. Beim Neujahrsempfang am 1. Januar 2019 ab 17 Uhr erstmals in der Gemeindehalle wird der Bürgermeister wie immer ausführlich Rückblick halten. Artur Kopka, Sprecher der CDU-Fraktion, nahm die letzte Sitzung des Gemeinderats im alten Jahr wie üblich zum Anlass, 2018 in Versform Revue passieren zu lassen. Kopka ging auch auf das Dauerthema Kiesabbau im Altdorfer Wald ein und die damit verbundenen, befürchteten Gefahren für die Qualität des Baienfurter und Baindter Trinkwassers. Kopka: „Wenn das geschieht, wird unser Wasser minder“. In dichterischer Freiheit nannte Artur Kopka seine Heimatgemeinde „Baienfurt – Center of Europe“.

Ein ganz besonderes Geschenk

Bei der späteren Weihnachtsfeier im Bräuhäusle, zu der die Gemeinde Baienfurt auch die Lesbenspartner der Ratsmitglieder eingeladen hatte, präsentierte Bürgermeister Binder ein ganz besonderes Geschenk an das Gremium. Jedes Ratsmitglied bekam das gerahmte Exemplar eines Sprosslängsschnitts der Versuchspflanze Ficus pumila, die im Februar und März 2017 auf der internationalen Raumstation ISS im All mitgeflogen ist. Hintergrund ist ein Projekt der Edith-Stein-Schule Ravensburg und Aulendorf. Acht Stecklinge dieser Versuchspflanze wurden von einem Team der Edith-Stein-Schule auf die Raumstation gebracht. Untersucht werden sollte die vegetative Vermehrungsfähigkeit von Pflanzen unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit im Weltall. Das Ergebnis: Die Stecklinge vermehrten sich im Orbit nicht. Jedes Exemplar ist mit einem von der Projektleiterin und dem Schulleiter unterzeichneten Zertifikat versehen. Das Geschenk der Gemeinde Baienfurt an ihre Ratsmitglieder kam dank der Vermittlung durch die Gemeinderätin Andrea Arnhold zustande, die Lehrerin an der Edith-Stein-Schule ist.