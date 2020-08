22-Jähriger schlägt und würgt Ex-Freundin

In der Nacht zum Mittwoch hat ein 22-jähriger Mann in der Breite Straße in Baienfurt seine ehemalige Freundin geschlagen und ihr mit einem Kabel den Hals zugeschnürt. Mit einem Tritt konnte sich die 17-Jährige laut Pressemitteilung der Polizei befreien.

Zeugen verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Gesetzeshüter hielt der junge Mann der Frau gerade den Mund zu, um sie am Schreien zu hindern. Die 17-Jährige konnte sich selbst aus dem Griff befreien und rannte weg. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den handgreiflichen Ex-Freund.