22-Jähriger fährt zu schnell

Als zu schnell für seinen jungen Besitzer hat sich ein BMW am Montagabend in der Baienfurter Schussentalstraße erwiesen. Endstation seines Geschwindigkeitstests war der Zaun einer Logistikfirma, teilt die Polizei mit.

Nach eigenen Angaben wollte der 22-jährige Besitzer des BMW am Montagabend testen, was sein PS-starker BMW so kann. Deswegen fuhr er gegen 19.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Schussentalstraße. Der Test endete unsanft in der scharfen Kurve beim Gelände einer dort ansässigen Logistikfirma, wo der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und im Zaun der angrenzenden Firma landete. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.