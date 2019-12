200 000 Euro sind das Ziel

Das jährliche Benefizturnier „Fußball für ein besseres Leben“ in Baienfurt findet am Sonntag, 15. Dezember, in der Achtalsporthalle in Baienfurt statt. Ab 9 Uhr fällt laut Pressemitteilung der Gemeinde Baienfurt der Startschuss zum Kicken und Zuschauen für einen guten Zweck.

Initiator Roland Tagliaferri hat ein Team zusammengetrommelt, um denjenigen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Seit über 32 Jahren hat er es sich gemeinsam mit Mitorganisatoren und vielen unterstützenden Händen zur Aufgabe gemacht, seine Leidenschaft Fußball mit der guten Tat zu verknüpfen. Somit kam in den vergangenen Jahren die stattliche Spendensumme von 188 000 Euro zusammen.

„Die 200 000 Euro sollen voll werden“, ist in diesem Jahr das Ziel von Tagliaferri. Und die Chancen stehen gut. Durch die zahlreichen Spenden von Firmen aus der Region, die Unterstützung der Gemeinde Baienfurt und durch die Bewirtungserlöse vor Ort kommen hohe Summen zusammen.

Aber nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz wird mit großem Kampfgeist um den Titel gekämpft. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Günter Binder, Bürgermeister a. D. Robert Wiedemann, und Minister a.D. Rudolf Köberle setzen sich am Sonntag 21 Hobbymannschaften und über 200 Spieler aus der Region das Ziel, als Siegermannschaft hervorzugehen. Eine bunte Mischung aus Teams aus Baienfurt und Baindt tritt in diesem Jahr an, um die Mannschaft der Firma Baumgärtner um ihre Titelverteidigung zu bringen.

Die gesammelte Spendensumme soll dann in diesem Jahr an drei verschiedene Organisationen gehen: an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie im Landkreis Ravensburg, an die Baienfurter Bürgerstiftung und an die José-Carreras-Stiftung, die sich dem Kampf gegen Leukämie verschrieben hat.