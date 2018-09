20-Jähriger richtet 20 000 Euro Schaden an

Ein 20-jähriger Autofahrer hat vergangene Samstagnacht vier ordnungsgemäß abgestellte Autos touchiert und damit einen Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro hinterlassen. Das schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung von Sonntag. Der Pkw des Verursachers wurde dabei so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Die hinzugerufene Streife stellte bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholgehalt von 1,9 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Personen wurden keine verletzt, heißt es in der Polizeibericht abschließend.