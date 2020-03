20-Jähriger überfährt Verkehrszeichen in Baienfurt

Schaden in Höhe von 3500 Euro hat ein 20-jähriger Autofahrer am Montagabend kurz vor 23 Uhr an der Einmündung der Landessteraße L 314/Bergatreuter Straße verursacht. Laut Polizeibericht, überfuhr der Mann ein auf der Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen. Der 20-Jährige war von Baienfurt in Richtung Bergatreute unterwegs, als er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Der Autofahrer blieb unverletzt.