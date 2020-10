Zwölf Kinder feiern ihre Erstkommunion

In zwei Gottesdiensten haben am Tag der deutschen Einheit zwölf Kinder der Pfarrkirche St. Gallus, Unterschwarzach und St. Jakobus Eggmannsried in Unterschwarzach mit Pfarrer Paul Notz ihre erste heilige Kommunion gefeiert.

„Jesus erzähl und von Gott“, lautete das Motto, unter dem sich die Kommunionkinder auf ihren großen Tag vorbereitet hatten. Die Gottesdienste wurden von einem Quartett der Musikkapelle Unterschwarzach und einem Chor musikalisch umrahmt.