Zweite Katastrophe innerhalb weniger Tage: Tote bei Explosion in Bad Wurzacher Partnerstadt

Mehrere Todesopfer hat es bei Gasexplosion in der Wurzacher Partnerstadt St. Helier gegeben. Es war die zweite Katastrophe innerhalb weniger Tage auf der Kanalinseln.

Bei einer Explosion in einem Wohnblock auf der Insel Jersey im Ärmelkanal sind mindestens fünf Menschen gestorben. Nachdem am Samstag zunächst drei Todesopfer gefunden worden waren, stieg die Opferzahl am Sonntag auf fünf, wie die Polizei der Insel am Abend mitteilte. Mindestens vier Menschen würden noch unter den Trümmern vermutet, sagte Jerseys Polizeichef Robin Smith am Sonntag.

Feuerball erfasst das Haus

Die Explosion hatte sich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr Ortszeit (5 Uhr deutsche Zeit) in der Inselhauptstadt Saint Helier ereignet. Als mutmaßliche Ursache der Explosion nannte Jerseys Regierungschefin Kristina Moore ein Gasleck. Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigten, wie ein Feuerball das dreistöckige Gebäude erfasste, gefolgt von dichtem Rauch. Mit Hilfe von Spürhunden und Experten aus Südengland durchsuchten Rettungskräfte die Trümmer in der Nacht zum Sonntag.

Jerseys Gasversorger Island Energy erklärte, gemeinsam mit der Feuerwehr werde daran gearbeitet, den Vorfall aufzuklären. Nach Angaben des Polizeichefs war die Feuerwehr ausgerückt, nachdem Anwohner Gasgeruch gemeldet hatten.

Trauer auch in Bad Wurzach

Tief betroffen zeigen sich Bürgermeisterin Alexandra Scherer und die Verantwortlichen des Wurzacher Partnerschaftsvereins und des Komitees Jersey um Ulrika Stützle und Gisela Rothenhäusler über den schweren Unglücksfall.

Jerseys Regierungschefin Moore drückte ihr Beileid aus und sagte, dass für die durch die Explosion obdachlos gewordenen Bewohner eine Unterkunft gefunden werde. „Wir sind alle am Boden zerstört und sehr besorgt um die Menschen, die von dem Unglück betroffen sind“, sagte Moore der BBC.

Kurz zuvor Schiffsunfall

Der Vorfall ist der Tiefpunkt einer tragischen Woche für Jersey. Am Freitag hatte die Küstenwache die Suche nach drei seit fast 36 Stunden vermissten Fischern eingestellt, deren Boot mit einem Frachtschiff zusammengestoßen und gekentert war.

Die Kanalinsel Jersey liegt vor der französischen Küste. Sie ist kein Teil des Vereinigten Königreichs, sondern untersteht als sogenannter Kronbesitz direkt dem britischen Königshaus.