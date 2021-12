Zweimonatiger Kurs abgeschlossen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch die Hilfe für den Nächsten bedarf der Schulung. Am 6. Dezember gab es in den Lebensräumen Bad Wurzach Zertifikate für 12 Frauen und 5 Männer. Sie hatten sich diese nach Absolvierung eines zweimonatigen Kurses im evangelischen Gemeindehaus erworben. Die katholische Arbeitsgemeinschaft für Organisierte Nachbarschaftshilfe im Dekanat Allgäu-Oberschwaben, Bezirk Waldsee, hatte in Zusammenarbeit mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben diesen Einführungskurs durchgeführt, der 28 Unterrichtseinheiten beinhaltete.

Nachbarschaftshilfe, das ist die Antwort auf den steigenden Hilfebedarf alter, kranker oder behinderter Menschen in den Gemeinden. Mit zunehmendem Alter mehrt sich die Zahl derer, die sich nicht mehr selbst versorgen können und die stundenweise Hilfe bedürfen. Ziel der Organisierten Nachbarschaftshilfe ist es die Angehörigen und die älteren Menschen zu unterstützen damit diese möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können.

Der Dienst in der Nachbarschaftshilfe geschieht auf freiwilliger Basis, wofür es eine Aufwandsentschädigung gibt. Die Organisation erfolgt über die Einsatzleitung. Der Einsatz ist auf Hilfestellungen im Haushalt und im sozialen Bereich begrenzt.

Zusammen mit Edgar Störk von der Caritas Bodensee-Oberschwaben sowie vier Referenten wurden unter der Begleitung von Stefanie Heinrich, Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe in Bad Wurzach, eine Vielzahl von unterschiedlichen Themen, die für den Einsatz als Nachbarschaftshelfer*innen wichtig sind, behandelt. Der Kurs in Bad Wurzach diente in erster Linie dazu, die Zielsetzungen und Aufgaben der Organisierten Nachbarschaftshilfe zu vertiefen, das soziale Umfeld des Hilfesuchenden einzubeziehen und eigenes Tun und Handeln kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren.

Die Teilnehmerinnen eigneten sich Wissen über Psychologie im Alter, allgemeine soziale Dienste, Helferrolle, Beschäftigung und Betreuung von älteren Menschen, Umgang mit Leben, Sterben, Tod und Grundlagen der Gesprächsführung an.

Nähere Informationen über die Nachbarschaftshilfe und den Einführungskurs erhalten Sie über die Homepage der Caritas Bodensee-Oberschwaben oder bei Herrn Edgar Störk unter Telefonnummer: 07541-3000-0.