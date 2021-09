Zweimal Silber für Musikantinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz besonderer Umstände aufgrund der aktuellen Corona-Situation fanden auch in diesem Jahr die D-Lehrgänge statt. Diese beinhalten die musikalische Grundausbildung für Musikvereine. In drei „Stufen“ können die Jugendlichen ihr musikalisches Leistungsvermögen steigern. So kann das Leistungsabzeichen in Bronze in Form des D1-Kurses, das Leistungsabzeichen in Silber mit dem D2-Kurs und das goldene Leistungsabzeichen mit dem D3-Kurs erreicht werden. Jedes der drei Abzeichen beinhaltet das Spielen eines Instrumentes, aber auch musikalisches Theoriewissen.

Die Musikkapelle Haidgau gratuliert allen Teilnehmern herzlich zur bestandenen Prüfung und wünscht ihnen weiterhin Spaß und Erfolg beim Musizieren. Besonders stolz sind wir auf unsere zwei Jungmusikanten Isabelle Dimmler (Querflöte) und Verena Steinhauser (Horn). Ein besonderer Dank gilt den Instrumentallehrern, welche die beiden auf die praktische Prüfung vorbereitet haben. Weiteren Dank gilt Nicole Wirth und Sophia Krug, die ihnen das musikalische Theoriewissen vermittelt haben. Auch ihnen wünschen wir weiterhin viel Freude an der Musik und der Vorbereitung der Jugendlichen.