Zwei verkaufsoffene Sonntage in 2015

In Bad Wurzach soll es auch in diesem Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Die damit verbundene Allgemeinverfügung als Rechtsgrundlage für diese beiden Tage hat der Gemeinderat am Montagabend bei drei Gegenstimmen beschlossen. Der Handels- und Gewerbeverein plant zum einen den „Fit-Fun-Shopping-Atkionstag“ am 19. April. Zum anderen gibt es am 11.Oktober erstmals einen „Tag der Ortschaften; aus der Region - für die Region“.

An beiden Tagen dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Im Vorfeld wurde bereits mit der katholischen und der evangelischen Kirche gesprochen, beide äußerten keine Einwände.