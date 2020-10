Zwei Türme und ein Riedwipfelpfad

Seine Vorstellung von einem Turm im Wurzacher Ried, verbunden mit einer Nachnutzung des Hallenbadareals, hat nun Fuat Karaismailoglu öffentlich gemacht.

Er habe das Konzept Ende August bei der Verwaltung eingereicht, teilt Karaismailoglu in einem Schreiben an die „Schwäbische Zeitung“ mit. Diese wolle es dem Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung vorlegen, so Karaismailoglu. Ihm sei es aber wichtig, dass alle darüber diskutieren, begründet er den Gang an die Öffentlichkeit.

Die Stadt hat, wie mehrfach berichtet, einen möglichen Turmstandort am bisherigen Hallenbad verworfen. Dort sei zum einen die Aussicht nicht so gut wie am Standort Haidgauer Torfwerk, zum anderen der Lärmpegel von der vorbeiführenden Bundesstraße zu hoch. Dies, so die Stadt, sei mithilfe der Drehleiter der Bad Wurzacher Feuerwehr festgestellt worden.

„Überhaupt nicht zu hören“

Karaismailoglu widerspricht. Vom Hallenbad aus sei „ein großer Teil des Riedes sichtbar und einsehbar“, schreibt er. Und die B 465 sei „lautstärketechnisch überhaupt nicht im und auf dem Turm zu hören“.

Vielmehr biete sich das Badgrundstück, so der Schreiber, „geradezu an, die Belange der Stadt Bad Wurzach sowie eine Gewerbeansiedlung, Gastronomie und Naherholungsgebiet mit sanftem Übergang ins Bad Wurzacher Ried in Einklang zu bringen“. Es existierten dort bereits Parkplätze und der Weg zum Turm geschehe ohne Beeinträchtigung von Flora und Fauna.

Riedwipfelpad von Turm zu Turm

Karaismailoglu, der das Konzept mit „Fuat Karaismailoglu, ein Bad Wurzacher“ unterschreiben hat, schlägt vor, am Hallenbad einen Turm zu bauen. Von dort aus solle ein Riedwipfelpfad zu einem weiteren Turm am Riedsee führen, „wo ein Abgang auf einen Riedweg hergestellt werden kann“.

Weiter schreibt er zu seinen mit zahlreichen Grafiken versehenen Plänen: „Der Turm beherbergt Videoräume, die die Tier-und Pflanzenwelt des Riedes zeigen. Dazu könnten Kameras in Echtzeit von exponierten Positionen im Ried auf Bildschirme erfolgen. Die Positionen werden auf einem Riedrundweg, dargestellt im Infozentrum, angezeigt. Der Besucher kann somit gleich sehen, was er dann auch besuchen will.“ Im Turm befindet sich in Karaismailoglus Plänen ein Personenaufzug. „Der Riedwipfelpfad kann in den Bäumen oder auch über den Bäumen verlaufen. Oder beides.“

Als Gastronomie nutzen

Karaismailoglu, vielen bekannt als Vorsitzender des Türkischen Kultur- und Bildungsvereins in Bad Wurzach, schlägt neben einigem anderen zudem vor, das Gebäude des Bads zu einer Gastronomie umzubauen. „Das Hallenbad muss nicht abgerissen werden. Dies hat den Vorteil, dass versucht werden kann, die jetzigen Bewohner vom Hallenbad, die Fledermäuse, in ihrem bisherigen Umfeld zu lassen.“ Zu den Kosten für die Umsetzung seines Konzepts schreibt Karaismailoglu nichts.

Der Gemeinderat wird sich in Sachen Turmbau voraussichtlich in seiner Sitzung am Montag, 19. Oktober, ab 19 Uhr im Kursaal für einen der vier bereits öffentlich vorgestellten Vorentwürfe professioneller Architekten entscheiden. Karaismailoglu war an dieser Ideenkonkurrenz nicht beteiligt.