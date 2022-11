Zwei Tage Hochbetrieb und viel Atmosphäre beim Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt

Kein Schnee weit und breit, stattdessen Sonne und für die Jahreszeit milde Temperaturen. Geht da Weihnachtsmarkt? Bad Wurzach hat am Wochenende bewiesen: Es geht, und wie!

Von der Eröffnung am Samstagmittag bis zum Ende am Sonntagabend herrschte Hochbetrieb auf dem Klosterplatz und in Maria Rosengarten. Nach zwei Jahren Zwangspause scheinen die Menschen nur darauf gewartet zu haben, sich wieder an den Ständen, beim Künstlermarkt oder im Liederkranzcafé zu treffen.

Die befragten Standbetreiber und Künstler waren auch allesamt mit dem Umsatz zufrieden, was ja ein gewichtiges Argument ist, auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.

„Klasse gemacht“

Erleichterung und Freude herrschte auch beim Organisationsteam Gisela Brodd, Petra Greiner, Karl Mayer sowie von der BWI Johanne Gaipl und Albertine Schoeters. Sie hatten schon bei der Eröffnung von Bürgermeisterin Alexandra Scherer ein dickes Lob bekommen. „Sie haben den Weihnachtsmarkt mit viel Herzblut und viel Einsatz auf die Beine gestellt, und Sie haben das klasse gemacht.“

Klosterplatz und Maria Rosengarten erwiesen sich in der Kombination als idealer Standort für den Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt. Da kommt einfach die richtige Atmosphäre auf.

Jung und Alt kommen

Glühwein, Punsch, heiße Schokolade (auch laktosefrei), Kaffee und Kuchen, Rehbratwurst, Thailändisches, Waffeln – hungrig oder durstig musste niemand nach Hause gehen. Dazu gab’s allerlei Dekoratives, Weihnachtliches und Lesestoff. Vor allem aber nutzten die Besucher jeglichen Alters den Weihnachtsmarkt zum Treffen und zum Schwätzen. Für die Musik sorgten mehrere Ensembles auf der von Marianne Stotz und dem BWI-Team liebevoll geschmückten kleinen Bühne.

Apropos geschmückt: Auch in diesem Jahr prämierten die Organisatoren die schönsten Stände. Den dritten Platz teilten sich Jugendrat und Narrengilde Unterschwarzach, auf Rang zwei landete die Christliche Bücherstube. Als Sieger ausgezeichnet wurde der Stand von Manuela Hellriegl.

Ein Schnuller für den Nikolaus

Höhepunkt des Bad Wurzacher Weihnachtsmarkts für die Kinder war natürlich der Besuch des Nikolaus und seiner Engel am Samstagnachmittag. Mehr als dicht umlagert war die Bühne, als er Hefegebäck an die Mädchen und Jungen verteilte. Ein Kind hatte sogar dem Nikolaus ein Geschenk mitgebracht. Es überreichte ihm einen Schnuller, verpackt in ein blaues Stofftäschlein.