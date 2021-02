Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bad Wurzach und Dietmanns sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden, darunter zwei junge Frauen schwer.

Ein 66-jähriger Skodafahrer fuhr laut Polizeibericht am Freitag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 7928 von Bad Wurzach in Richtung Dietmanns. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Seat zusammen.

Der 66-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso der 20-jährige Fahrer des Seat. Zwei Mitfahrerinnen in dem Seat, 17 und 18 Jahre alt, wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 28 000 Euro.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Ebenso die Feuerwehr aus Bad Wurzach und Dietmanns. Gegen den Skodafahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch. Telefon 07561/84880, zu melden.