Zwei frisch geschulte DTV-Prüferinnen für Bad Wurzach

Bundesweit sind derzeit rund 52 000 Ferienunterkünfte mit den Sternen des Deutschen Tourismus Verbands (DTV) ausgezeichnet. Eigens durch den DTV geschulte Prüfer vergeben je nach Ausstattung ein bis fünf Sterne für die Unterkünfte mit bis zu neun Betten. Bei der Bad Wurzach Info sind Christine Häge und Johanne Gaipl für die Prüfung der Ferienunterkünfte in Bad Wurzach und in den neun Teilorten zuständig, heißt es einer Pressemitteilung. Sie haben kürzlich erfolgreich an einer Pflichtschulung für Fortgeschrittene in Bad Wurzach teilgenommen.

Auf der Agenda standen dabei nicht nur die ab 1. Januar 2020 neuen Kriterienkataloge, sondern auch der Umgang mit den Vermietern. Es gäbe „schon mal kleine Diskussionen mit Vermietern, da sie eine eigene Auffassung von ihrer Einrichtung haben. Billige Plastikstühle erhalten nicht die gleiche Punktzahl wie hochwertige Gartenmöbel“, wird Johanne Gaipl von der Bad Wurzach Info in dem Schreiben zitiert. Und weiter: „Wir versuchen den Vermietern zu vermitteln, dass die DTV-Prüfung auch eine Chance ist, die Qualität der Unterkunft zu verbessern und für zufriedene Gäste zu sorgen.“

Derzeit sind in Bad Wurzach und den Teilorten 18 Ferienunterkünfte klassifiziert. Sofern Vermieter an einer Klassifizierung interessiert sind, können sie sich an die Bad Wurzach Info unter Telefon 07564 / 302150 oder E-Mail an service@bad-wurzach.de wenden.