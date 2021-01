Zwei Autos mit Totalschaden

Sachschaden in Höhe von rund 35 000 Euro ist bei einem Unfall am Montag kurz nach 11.30 Uhr in Dietmanns entstanden. Wie die Polizei berichtet, kam ein 55 Jahre alter Audi-Fahrer bei der Ortsdurchfahrt auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem Sprinter eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi abgewiesen und prallte gegen eine Steinmauer. An beiden Fahrzeugen, um die sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand.