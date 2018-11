Zwei Autos in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Zwei Autos hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Bad Wurzach angezündet.

Zwischen 0:30 und 1 Uhr musste die Feuerwehr zunächst einen brennenden VW im Bruggerweg löschen. Den Brand an einem Fiat in der Sonnentaustraße konnte ein aufmerksamer Anwohner rechtzeitig löschen und so noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr einen Vollbrand des Fahrzeuges verhindern.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.

Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachteten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.