Zwei abwechslungsreiche Ausstellungen

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried präsentiert von Juni bis September zwei Ausstellungen im Gewölbegang von Maria Rosengarten.

Die Ausstellung „WunderWelten-Festival Gewinnerbilder“ zeigt noch bis 28. Juni die Sieger des Fotowettbewerbs im Rahmen der vergangenen WunderWelten-Fotomesse, Friedrichshafen, aus den drei Kategorien „Artenvielfalt in der Stadt – Stadtgrün naturnah“, „Blumen- und Pflanzen-Makrofotografie“ sowie „Dämmerungs- und Nachtfotografie – From Dusk till Dawn“, heißt es in einer Mitteilung. Die Ausstellung ist täglich von 10 – 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Am 9. Juli eröffnet das Naturschutzzentrum die Ausstellung „Metamorphosen – Verschwundene Körper“. Auf den ersten Blick sind die Bilder der Fotografen Laila Pregizer und Uwe Schmida stimmungsvolle Naturfotografien. Erst auf den zweiten Blick merkt man, dass es darauf viel mehr zu entdecken gibt. Mit Hilfe von Bodypainting integrieren die Fotografen Menschen so in die Natur, dass diese nahezu mit der Landschaft verschmelzen. Die Ausstellung ist bis 27. September täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei. Außerdem wird die Ausstellung durch großformatige Bildtafeln in der Naturkulisse des Wurzacher Rieds ergänzt.