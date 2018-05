Zwölf Jahre Gefängnis für den Bad Wurzacher Todesschützen

Im Totschlagsprozess von Bad Wurzach hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg einen 42-jährigen Angeklagten am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Damit schloss sich das Gericht dem Antrag von Oberstaatsanwalt Peter Spieler an. Die Verteidigung hatte auf fünf Jahre plädiert. An ihr übte Kammervorsitzender Stefan Meier in seiner Urteilsbegründung Kritik. Durch sie habe ihr Mandant „nichts gewonnen“. Hätte diese sich anders verhalten und der Angeklagte ein klares Geständnis abgelegt, hätte das „in Jahren“ (der Freiheitsstrafe) ihren Niederschlag finden können, bemerkte der Vorsitzende.

Dem tödlichen Schuss am 1. Oktober 2017 gegen 22.11 Uhr in Bad Wurzach war ein Streit zwischen dem 37-jährigen späteren Opfer und dem 42-jährigen Angeklagten vorausgegangen. Grund war ein Darlehen von mehreren Tausend Euro, das letzterer dem 37-jährigen Geschäftsmann nicht zurückbezahlt, sich aber ein Auto gekauft hatte. Ihn darauf ansprechen zu wollen, war der 37-Jährige zur Wohnung des jetzt Verurteilten gefahren. Im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung hatte der eine halbautomatische Kurzwaffe aus dem Haus geholt und dem Opfer in den Bauch geschossen. An den Verletzungen starb der Familienvater Stunden später im Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg.

Gefahr von Tumulten

Im Beisein der Witwe, die durch Rechtsanwalt Klaus Martin Rogg als Nebenkläger vertreten wurde, sowie deren Kinder, hatten 80 Gegner und Freunde des Angeklagten nach Einlasskontrollen den Saal 1 des Landgerichts gefüllt. Nach Ende der Hauptverhandlung bestand kurzzeitig die Gefahr von Tumulten, als die beiden Gruppen aus ihren Sympathien und Antipathien keinen Hehl gemacht hatten.

Schon am zweitletzten Prozesstag hatte es Differenzen zwischen Pflichtverteidiger Uwe Runge und Wahlverteidiger Hans-Christian Arnsperger gegeben. Runge hatte seinem Stuttgarter Kollegen und früheren RAF-Verteidiger unglückliches Verhalten vorgeworfen. Letzterer hatte unter anderem den Gutachter wegen Parteinahme gerügt.

Kammervorsitzender Stefan Meier betonte in seiner Urteilsbegründung, die Anklage wegen Totschlags habe sich im Prozessverlauf uneingeschränkt und in vollem Umfang bestätigt. Widerlegt worden sei durch viele Beweismittel und Augenzeugen die Einlassung des Angeklagten, er habe nur einen Warnschuss abgeben wollen. Tatsächlich habe er angekündigt, das spätere Opfer töten zu wollen, habe er andere aufgefordert, die Schussbahn freizugeben und auf den 37-Jährigen gezielt und aus 2,50 Metern abgedrückt – aus einer von ihm selbst scharf gemachten halbautomatischen Waffe, weshalb er auch wegen deren unerlaubten Besitzes verurteilt wurde.

Zu einer anderen Darstellung des Hergangs durch die Verteidigung meinte der Vorsitzende, diese solle „Tatsachen Tatsachen sein lassen“. Sie hatte das Opfer unter anderem als Aggressor dargestellt. Richtig sei vielmehr, dass der Angeklagte schon kurz nach dem Todesschuss davon ausgegangen sei, wegen seiner Tat viele Jahre von seiner Familie getrennt zu werden. Darauf lasse seine damalige Aussage schließen: Jetzt müsse sein Sohn für den Schutz der Familie sorgen.

Massiv aggressiv

Bei Geldangelegenheiten werde der Angeklagte massiv und außergewöhnlich aggressiv, sagte der Vorsitzende, der dabei an die heute noch verängstigten Zeugen erinnerte, die diesen Hass erlebt hatten. Die Einlassung von Verteidiger Arnsperger, das 37-jährige Opfer habe keinen Anlass für Geldforderungen an seinen Mandanten gehabt, hielt Richter Meier für völlig daneben. „Weshalb sollte das Opfer den Angeklagten aufsuchen, wenn diese Forderung nicht begründet war?“ Das Opfer sei Geschäftsmann gewesen, der jage nicht erfundenen Geldforderungen nach, bemerkte er. Für die Verärgerung des Darlehensgebers hatte er Verständnis. Der Angeklagte habe 5000 Euro für ein neues Auto anbezahlt, da wäre ihm auch bei einigem guten Willen möglich gewesen, die Darlehensforderung des Opfers – wenn auch nur zum Teil – zurückzuzahlen. Klar sei: „Der Angeklagte war der Aggressor, nicht das unbewaffnete Opfer. Die Schussabgabe war weder erforderlich noch geboten.“

Keine Strafmilderung

Haarscharf ist der Angeklagte an einer Verurteilung wegen Mordes vorbeigeschrammt. In Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage fehlten die Mordmerkmale Heimtücke oder niedrige Beweggründe. Für eine entscheidende Strafmilderung fehlte ein „klares, uneingeschränktes Geständnis gepaart mit dem Bemühen, einen finanziellen Ausgleich gegenüber der Witwe“ leisten zu wollen, bedauerte der Vorsitzende, der im wochenlangen Prozessverlauf „keine Spur von alledem“ vernommen hat.

Noch nicht klären konnte das Landeskriminalamt (LKA), wem die von der Leutkircher Polizei im Februar in einer ehemaligen Wohnung des Verurteilten gefundenen Waffen samt Munition gehören.