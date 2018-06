Zuschüsse für Salvatorkolleg und Eichenwaldschule

Aus Mitteln des Landes und des Bundes fließen jetzt Gelder für Schulsanierungsmaßnahmen in die Region. Davon profitieren unter anderem das Salvatorkolleg in Bad Wurzach, die Eichenwaldschule in Aichstetten und die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch.

Erstmalig profitieren auch Schulen öffentlicher Schulträger von diesem Programm. Das teilten die Abgeordneten Raimund Haser und August Schuler (CDU) sowie Manne Lucha und Petra Krebs (Grüne) in einer gemeinsamen Erklärung für den Landkreis Ravensburg mit. Bislang wurden nur Neu- oder Umbauten unterstützt.

Aus den Bundesmitteln wird demnach die größte Summe mit 3,501 Millionen Euro in Wangen investiert. Dort soll an der Johann-Andreas-Rauch-Realschule das Bestandsgebäude baulich, energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. Die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch, deren Schulträger der Landkreis ist, bekommt 734 000 Euro. Auch dort werden Heizung, Fenster, Elektroinstallationen, Bodenbeläge und sanitäre Anlagen saniert.

Erstmals erhalten auch Schulen in Freier Trägerschaft Zuschüsse. Die Katholische Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee erhält 299 000 Euro, das Salvatorkolleg Bad Wurzach zur Sanierung der Heizungsanlage 77 000 Euro, so Raimund Haser und Petra Krebs.

Aus dem kommunalen Sanierungsfonds (KommSan) des Landes erhält unter anderem Aichstetten 194 000 Euro für die Eichenwaldschule.

Insgesamt konnten im Regierungsbezirk Tübingen 27 Anträge aus dem Landes- und 46 Anträge aus dem Bundesprogramm bewilligt werden.