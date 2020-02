Zusätzliche Tempoanzeigen

Um Verkehrsteilnehmer für die gefahrenen Geschwindigkeiten zu sensibilisieren und um die Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu unterstützen, hat die Stadtverwaltung eigenen Angaben zufolge zwei zusätzliche Geschwindigkeitsanzeigegeräte beschafft.

Die beiden Tafeln, die den Verkehrsteilnehmern die gefahrene Geschwindigkeit direkt anzeigen und auch mit Solarenergie betrieben werden können, sollen dabei insbesondere an Standorten aufgestellt werden, an denen es bei der sonstigen Verkehrsüberwachung Auffälligkeiten gibt. An den jeweiligen Standorten sollen die Tafeln jeweils für mindestens ein halbes Jahr an gleicher Stelle bleiben.

Zunächst werden die beiden Tafeln in der Memminger Straße sowie an der Bundesstraße 465 in Brugg angebracht, an denen eine vorübergehende Anbringung im Zuge der Lärmaktionsplanung angeregt worden war. Die Beschaffung der Tafeln hat rund 4000 Euro gekostet, so die Stadtverwaltung in dem Presseschreiben.