Zum Fest anmelden: Landjugend feiert ihr 70-Jähriges

Die Landjugend Bad Wurzach-Gospoldshofen feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Dazu sind alle aktuellen und ehemaligen Mitglieder zum Festabend am 7. September in Ziegelbach eingeladen. Die Organsiatoren bitten dafür um Anmeldungen.

„Es war einmal im Jahre 1949 da gründeten ein paar junge Mädchen und Burschen die Landjugend Bad Wurzach-Gospoldshofen“, schreibt die Landjugend. „Erst fanden die Treffen eher unregelmäßig statt, und man hatte keinen bestimmten Ort, an dem man sich treffen konnte. Dennoch waren die Mitglieder von Anfang an sehr aktiv, und schnell wurde die Gruppe immer größer. Seit dem Jahr 1956 hat die Landjugend einen Gruppenraum im Rathaus der Gemeinde Gospoldshofen, in dem seither regelmäßige Treffen stattfinden.“

Bis heute, 70 Jahre nach der Gründung, hat sich nicht viel an der Landjugend geändert. Durch sie sind viele Freundschaften entstanden, und sie beteiligt sich noch immer sehr aktiv an den verschiedensten Aktionen und Veranstaltungen. So werden die Traditionen der Landjungen, wie zum Beispiel das Erntedankfest, das es schon seit 1953 gibt, hochgehalten.

Zum Jubiläumsabend am 7. September im Dorfstadel Ziegelbach sind nun alle ehemaligen Mitglieder der Landjugend, gerne auch mit Begleitung, eingeladen. Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um Anmeldung bis zum 1. August. Auch können Programmpunkte zum Thema „Es war einmal“ angemeldet werden.

Kontakt: Kathrin Ehrmann, Telefon 0157 / 84040218 oder E-Mail an