Zugeschobene Garage ist „kein Weltuntergang“

Auch wenn jetzt erst einmal Tauwetter angesagt ist, wird das Thema Winter noch eine geraume Zeit aktuell bleiben. Und damit auch der Winterdienst, der immer wieder für erregte Gemüter sorgt.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) bat in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses um gegenseitiges Verständnis. Grundsätzlich gelte: „Es ist eben Winter, und im Winter schneit’s.“ Die Räumkommandos des Bauhofs hätten daher viel zu tun „und schaffen fast rund um die Uhr. Sie leisten tolle Arbeit, können aber nicht überall gleichzeitig sein.“

Verständlich nannte Scherer den Ärger von Menschen, wenn ihre Garage mal zugeschoben sei, „aber das ist ja auch kein Weltuntergang und keine Katastrophe“.

Die Stadt habe Verständnis für manche Beschwerde, bitte aber eben auch um selbiges bei den Bürgerinnen und Bürger.

Der Schneehaufen in der Straße

In Hauerz war erst am vergangenen Wochenende ein Streit zwischen einem von der Gemeinde beauftragten Räumdienst und Anwohnern einer Ringstraße etwas aus dem Ruder gelaufen. Wie eine Anwohnerin der SZ berichtete, hatte sich der Fahrer über ein „vor unserem Haus, aber auf unserem Grundstück parkendes Auto“ und über eine durch die Schneelast in die Straße ragende Hecke beschwert. und sich geärgert, dass diese Missstände in seinen Augen nicht sofort beseitigt wurden.

„Am Samstag schob er dann einen gut 1,5 Meter hohen Schneehaufen mitten auf die Straße, sodass von beiden Seiten kein Durchkommen mehr war“, so die Hauerzerin. „Fahrzeuge mussten wenden oder rückwärts wieder zurück.“

Nach der ersten Beschwerde habe am Sonntagmorgen der ganze Schnee vor ihrer Garage gelegen. Erst nachdem der Ortsvorsteher eingegriffen habe, sei der Haufen endgültig verschwunden.