Zug bringt wieder Rohstoffe zu Verallia

Die Verallia Deutschland AG wird am Standort Bad Wurzach wieder mit der Bahn beliefert. Zusätzlich fahre der Bahndienstleister nun auch wieder den Standort Neuburg auf der Schiene an, teilt das Unternehmen außerdem mit.

Der Behälterglasherstellerhabe es nach einem Jahr Unterbrechung und intensiven Bemühungen geschafft, dass der Bahnbetrieb wiederaufgenommen werden konnte und die Anlieferung des Rohstoffes Soda seit 2018 wieder nachhaltig und umweltfreundlich erfolge – und das an zwei Standorten. Sowohl in Bad Wurzach als auch in Neuburg komme nun je einmal die Woche der Zug, der insgesamt rund 900 Tonnen Soda bringt. Dadurch geht laut Pressemitteilung die Anzahl der Lkw zurück und der Straßenverkehr werde entlastet.

Die Zuständigen von Verallia bemühen sich nach Angaben der Firma auch weiterhin, dass der Sand ebenfalls wieder mit der Bahn kommt. Hier würden die Verhandlungen jedoch noch laufen.